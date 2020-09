Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Donald Trump et Joe Biden entament leur premier débat électoral

(Belga) Le premier face à face télévisé entre les candidats à l'élection présidentielle américaine Donald Trump et Joe Biden a débuté à Cleveland dans l'Ohio mardi soir. Le modérateur du débat Chris Wallace de la chaîne Fox News a accueilli les deux rivaux qui ont pris place sur le podium. En raison de la crise sanitaire, les deux septuagénaires ne se sont pas serré la main.

M. Wallace a rappelé avoir choisi les questions et thèmes qui seront abordés au cours du débat de manière indépendante. La Cour Suprême était le premier sujet de la liste, et le président sortant Donald Trump a été invité à partager son opinion à ce sujet durant deux minutes, avant de céder la parole à son adversaire démocrate. Le débat doit durer 90 minutes, sans interruption commerciale, face à un public silencieux. Le Covid-19, l'économie, les questions raciales, les bilans des deux candidats ainsi que "l'intégrité du scrutin" feront partie des sujets au menu. Il est estimé que près de 100 millions d'Américains suivent ce tête-à-tête retransmis en télévision et en ligne à 35 jours du scrutin. (Belga)