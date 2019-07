Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - En campagne, Trump fait huer les élues visées par ses tweets "racistes"

(Belga) De retour sur les estrades de campagne, Donald Trump a poursuivi jeudi ses attaques contre les démocrates qui "détestent" l'Amérique, au lendemain de la dénonciation par le Congrès de ses tweets "racistes".

"Ces idéologues de gauche (...) veulent détruire notre Constitution, supprimer les valeurs sur lesquelles notre magnifique pays a été bâti", a-t-il lancé depuis Greenville, en Caroline du Nord. "Ce soir, nous renouvelons notre détermination à ne pas voir l'Amérique devenir un pays socialiste", a-t-il ajouté. Devant une marée de casquettes rouges "Make America Great Again", il a cité les quatre élues démocrates issues de minorités auxquelles il avait conseillé dans un tweet de "retourner" chacune dans son pays d'origine. "Renvoyez-la! Renvoyez-la!" s'est mise à scander la foule lorsque M. Trump a évoqué Ilhan Omar, l'une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, qui a créé la controverse avec des commentaires sur Israël jugés antisémites par de nombreux élus. Très agressif vis-à-vis des quatre femmes qu'il qualifie désormais de "méchantes jeunes élues socialistes", M. Trump s'est montré particulièrement ironique en évoquant Alexandria Ocasio-Cortez, jeune représentante de New York. "Je n'ai pas le temps de prononcer trois noms, on va l'appeler Cortez...", a lancé le président des Etats-Unis. La très médiatique "AOC", benjamine de la Chambre des représentants, a déclenché une polémique mi-juin en comparant les camps de rétention pour migrants érigés à la frontière sud des Etats-Unis à des "camps de concentration". S'il galvanise sa base électorale, le milliardaire républicain fait un pari risqué en alimentant les tensions raciales et idéologiques et en creusant la division de l'Amérique. Ce faisant, il renonce clairement à se poser en rassembleur et mise plus que jamais sur la mobilisation de l'électorat blanc. Pour les quatre élues démocrates, interrogées ensemble sur CBS, tout ceci est d'abord une manoeuvre politique de la part du président américain. (Belga)