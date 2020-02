Primaires pour la Présidentielle aux Etats-Unis dans l'Iowa: Trump remporte le caucus républicain, Sanders en tête des démocrates

(Belga) Le président américain Donald Trump devrait remporter le caucus républicain dans l'Etat d'Iowa, selon les projections des médias américains. Le sénateur Bernie Sanders est en tête dans le caucus démocrate, plus contesté.

Donald Trump est en compétition avec deux rivaux, Bill Weld (1,3%) et Joe Walsh (1,2%), qui n'obtiennent même pas 3% des voix à eux deux, selon le décompte du New York Times. Donald Trump jouissait de 97,1% des voix, alors que 85% des lieux de votes avaient été dépouillés. Dans de nombreux Etat, les républicains ont tout simplement décidé de ne pas organiser de primaires en raison de la popularité du président auprès des membres du Grand Old Party. Les démocrates organisent aussi un premier caucus très observé et plus contesté dans cet Etat, ouvrant la saison des primaires. Les estimations du New York Times projettaient à 5h00 (heure belge), soit trois heures après l'ouverture du caucus, la victoire du candidat Bernie Sanders (33%), suivi par Joe Biden (28%), Pette Buttiegieg (20%). La diffusion des résultats est toutefois ralentie en raison d'efforts de "contrôle de qualité", annoncent les démocrates.