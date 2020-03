Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Joe Biden remporte un 10e Etat du "Super Tuesday", le Maine

(Belga) Enchaînant les victoires, Joe Biden a remporté, selon les estimations des médias américains mercredi, la primaire démocrate de l'Etat du Maine, 10ème Etat du "Super Tuesday" ayant placé l'ancien vice-président en tête.

La course était très serrée dans cet Etat du nord-est des Etats-Unis entre Joe Biden et son rival Bernie Sanders, ce qui a retardé l'annonce des résultats. Le Maine attribue un petit nombre de délégués (24) qui seront répartis entre les candidats proportionnellement aux suffrages recueillis par ceux ayant dépassé la barre des 15%. Une majorité de 1.991 délégués est nécessaire pour être désigné candidat démocrate à la présidentielle lors de la convention du parti, qui aura lieu en juillet. Au total, 14 Etats ont voté mardi lors de cette "super" journée électorale, décisive pour la désignation de l'adversaire démocrate de Donald Trump en novembre. Le modéré Joe Biden en est clairement ressorti gagnant, détrônant Bernie Sanders, "socialiste" autoproclamé, de son statut de favori. Il lui a notamment raflé la première place dans le Texas, Etat très pourvu en délégués (228). Bernie Sanders est lui arrivé en tête dans son fief du Vermont, ainsi que dans le Colorado et l'Utah. Mais les résultats définitifs sont encore attendus en Californie, l'Etat du "Super Tuesday" attribuant de loin le plus de délégués (415), et où Bernie Sanders est donné vainqueur avec près de 9 points d'avance sur M. Biden après dépouillement de 87% des bureaux de vote. (Belga)