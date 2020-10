Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Le candidat démocrate Joe Biden a nouveau testé négatif au Covid-19

(Belga) L'équipe de campagne du candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, a confirmé dimanche soir que le septuagénaire avait à nouveau été testé négatif au Covid-19.

L'annonce de ce résultat survient cinq jours après le débat de 90 minutes mené face à son rival, le président sortant Donald Trump, lui-même hospitalisé entre temps après avoir contracté le Covid-19. L'ancien vice-président Joe Biden avait déjà été testé deux fois vendredi, et les résultats avaient aussi été négatifs dans les deux cas. Le candidat démocrate a été aperçu tout au long de la campagne portant un masque buccal, et a renoncé à de nombreux rassemblements électoraux, en raison de la crise sanitaire aux USA. Il doit être présent lundi en Floride pour la poursuite de sa campagne, mais son équipe assure que M. Biden respectera encore les directives sanitaires relatives au port du masque, la distance sociale et la taille des rassemblements, rapporte l'agence de presse américaine Associated Press. Son attitude précautionneuse a encore une fois été sujette à moqueries de la part du camp conservateur adverse. Jason Miller, un membre de l'équipe de campagne de Donald Trump a déclaré lors d'une émission télévisée sur la chaîne ABC dimanche soir que "trop souvent Joe Biden a utilisé le masque comme accessoire". "Un masque est très important, mais même à plusieurs mètres d'une quelconque personne il porte quand même le masque. Cela ne va rien changer à cette distance", a-t-il critiqué. Dimanche soir toujours, le président Donald Trump a pour sa part quand même réalisé une rapide "visite surprise" hors de l'hôpital militaire où lui et son épouse Melania Trump sont traités, pour saluer ses supporters . Il a été aperçu brièvement à bord d'une voiture blindée, portant un masque. (Belga)