Primaires démocrates pour la Présidentielle aux USA: Bernie Sanders gagne dans le New Hampshire

Le sénateur socialiste Bernie Sanders arrivait en tête mardi de la primaire démocrate du New Hampshire, sur la moitié des bureaux de vote, suivi par les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, désormais installés dans le groupe des candidats susceptibles de défier Donald Trump en novembre. Sur 50% des bureaux de vote, le sénateur indépendant Bernie Sanders remportait 28% des voix, suivi par l'ex-maire Pete Buttigieg (23%) et la sénatrice Amy Klobuchar (20%), selon les comptabilisations des médias américains. Longtemps favori, l'ancien vice-président Joe Biden semblait parti pour essuyer un cuisant revers en n'arrivant que cinquième, loin derrière (9%). (Belga)