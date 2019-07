Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Un premier candidat démocrate, Eric Swalwell, jette l'éponge

(Belga) Eric Swalwell, un candidat démocrate à la Maison Blanche qui avait défié le favori Joe Biden en l'appelant à passer le témoin aux plus jeunes, a annoncé lundi qu'il renonçait à briguer l'investiture de son parti pour la présidentielle américaine de 2020.

Elu de la Chambre des représentants âgé de 38 ans, Eric Swalwell est le premier à jeter l'éponge, après les premiers mois de campagne, parmi la grosse vingtaine de prétendants à la Maison Blanche. "Aujourd'hui marque la fin de notre campagne présidentielle", a-t-il déclaré en Californie, Etat qu'il représente à la Chambre depuis 2013, en annonçant qu'il avait finalement décidé d'être candidat à sa réélection au Congrès. Eric Swalwell n'avait pas décollé dans les sondages, où il était proche de zéro, depuis son entrée en campagne le 8 avril avec un message axé sur la lutte contre les violences par armes à feu. Le parlementaire était pourtant récemment parvenu à faire parler de lui lors des premiers débats démocrates, en appelant le favori dans les sondages pour l'investiture du parti, Joe Biden, 76 ans, à "passer le témoin" à une nouvelle génération. L'ancien vice-président de Barack Obama lui a rendu hommage après l'annonce de son retrait. "Il a mené une campagne passionnée et je le félicite d'avoir attiré plus d'attention sur le besoin urgent de réformer" les lois encadrant les armes à feu aux Etats-Unis, a tweeté Joe Biden. Après le départ de M. Swalwell, il reste tout de même 23 candidats --un nombre record-- à l'investiture démocrate pour porter les couleurs du parti contre le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre 2020. Les premiers débats démocrates, les 26 et 27 juin, ont rebattu les cartes parmi les cinq favoris dans les sondages. Si le centriste Joe Biden reste en tête (26% selon RealClear Politics), il a nettement chuté après avoir été ciblé par les critiques de ses adversaires, la sénatrice noire Kamala Harris en tête. Cette dernière a grimpé jusqu'à la deuxième place (15,2%) après l'avoir durement critiqué sur ses positions passées sur la ségrégation raciale. Le socialiste Bernie Sanders est troisième (14%), suivi de la progressiste Elizabeth Warren (13,8%) et plus loin derrière du candidat modéré Pete Buttigieg (5,2%). (Belga)