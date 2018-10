Présidentielle à haut risque au Brésil: le pays va-t-il basculer sous un régime d'extrême droite?

Le Brésil vote ce dimanche pour une présidentielle qui peut faire basculer la première puissance d'Amérique latine sous un régime d'extrême droite si le favori, Jair Bolsonaro, l'emporte sur son adversaire de gauche Fernando Haddad.

Après le scrutin du 7 octobre qui a vu Bolsonaro frôler une élection dès le premier tour (46% des suffrages) alors qu'il avait été longtemps très sous-estimé, 147 millions d'électeurs reprennent le chemin des bureaux de vote.

La dure campagne de l'entre-deux tours, alimentée par des discours de haine mais aucun débat, a encore davantage poussé les Brésiliens vers les extrêmes. Les deux derniers sondages publiés samedi soir créditent Jair Bolsonaro, du Parti social libéral (PSL), de 54 et 55 % des intentions de vote et Fernando Haddad, du Parti des travailleurs (PT) de l'ex-président Lula, de 46 ou 45%. Ainsi, l'écart entre les deux prétendants à la succession du conservateur Michel Temer est passé de 18 points à la mi-octobre à 8 à 10% à la veille du scrutin.

La remontée de Fernando Haddad a redonné l'espoir à la gauche, tandis que le doute s'insinuait dans un camp Bolsonaro jusqu'ici conquérant. "Je continue de penser que Bolsonaro est favori", dit Gaspard Estrada, spécialiste de l'Amérique latine à Sciences Po, mais "dans l'histoire électorale du Brésil il n'est pas du tout exclu qu'il y ait des mouvements forts dans les dernières 24 heures".





Les remèdes simples, voire radicaux, de Bolsonaro

Dans un pays miné par une violence record, le marasme économique, une corruption endémique et une crise de confiance aiguë dans la classe politique, Jair Bolsonaro, malgré une carrière insignifiante de député pendant 27 ans, a réussi à s'imposer comme l'homme à poigne dont le Brésil a besoin.

Ce populiste de 63 ans a proposé des remèdes simples, voire radicaux: armer la population pour que "les gens bien" se défendent, donner un permis de tuer aux forces de l'ordre en opération ou redresser la 8e économie mondiale avec des privatisations pilotées par un "Chicago boy" ultralibéral.

Ce catholique défenseur de la famille traditionnelle qui a reçu le soutien crucial des puissantes églises évangéliques et veut qu'un tiers de son gouvernement soit constitué de généraux a indigné, par ses déclarations outrancières, une bonne partie des Noirs, des femmes et des membres de la communauté LGBT. En fin de campagne, ce "patriote" a tenté de rassurer en s'engageant à respecter lois et Constitution. Mais il y a une semaine, le capitaine de réserve a prononcé une diatribe inquiétante, promettant "l'exil ou la prison" à ses opposants, et à Haddad et à l'ex-président incarcéré Lula de "pourrir en prison".





Un risque de retour de la dictature militaire

Alberto Goldman, ex-gouverneur de centre droit de Sao Paulo, estime que les institutions seraient assez fortes pour empêcher toute dérive si Bolsonaro arrivait au pouvoir, alors que 50% des Brésiliens évoquent un risque de retour de la dictature militaire (1964-85). "Mais je ne suis pas prêt à payer pour en avoir la preuve" a ajouté M. Goldman, annonçant qu'il allait voter pour Haddad. Pour Marcio Coimbra, de l'Université presbytérienne Mackenzie, le Brésil a des garde-fous avec "un Parquet fort, une Cour suprême forte et un Congrès qui fonctionne".

Bolsonaro, qui est en passe de priver le PT d'une 5e victoire d'affilée à une présidentielle, a capitalisé sur l'exaspération des Brésiliens en jouant sur le registre du "tous pourris" et un virulent sentiment anti-pétiste. Ayant frolé la mort après un attentat au couteau le 6 septembre qui a renforcé son aura -- ses fidèles l'appellent "Le Mythe" -- il a ensuite mené toute sa campagne sur les réseaux sociaux et refusé les six débats prévus avec Haddad. Pour raisons "médicales" et "stratégiques". La mission des observateurs latino-américains a estimé que les torrents de fausses informations, notamment sur la messagerie WhatsApp, étaient "un phénomène sans précédent".





Haddad promet de "lutter contre le fascisme jusqu'au bout"

Fernando Haddad, 55 ans, a promis de "lutter contre le fascisme jusqu'au bout", quand Lula, du fond de sa prison, appelait à l'union des démocrates contre "une aventure fasciste" au Brésil. Ironie de l'Histoire, en août, avant d'être déclaré inéligible, le candidat Lula, bien que déjà emprisonné pour corruption, était crédité de deux fois plus d'intentions de vote que Bolsonaro.

Haddad, ancien maire de Sao Paulo, a promis de "rendre le Brésil heureux de nouveau" comme sous les mandats de Lula dans les années de croissance (2003-2010), mais il n'a pas fait l'autocritique du PT, jugé responsable par beaucoup des plaies actuelles du pays. Ses propositions notamment en matière d'emploi dans un pays aux 13 millions de chômeurs et de réduction des déficits sont restées floues.

Les premiers bureaux de vote ouvriront à 08H00 locales (11H00 GMT) et les derniers fermeront à 19H00 (22H00 GMT). Le résultat attendu vers 23H00 GMT devrait jeter des centaines de milliers de Brésiliens des deux camps dans les rues.