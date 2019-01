Présidentielle à Madagascar: la justice valide la victoire de Rajoelina

(Belga) La Haute Cour constitutionnelle (HCC) malgache a validé mardi la victoire de l'ancien chef de l'Etat Andry Rajoelina à l'élection présidentielle du mois dernier en rejetant toutes les requêtes en annulation pour fraude de son rival Marc Ravalomanana.

"Est déclaré élu président de la République Andry Rajoelina", a lancé le président de la HCC, Jean-Eric Rakotoarisoa, sous les acclamations de centaines de partisans de M. Rajoelina réunis devant le siège de l'institution à Antananarivo. Le mois dernier, la Commission électorale (Ceni) avait annoncé la nette victoire d'Andry Rajoelina, 44 ans, en lui attribuant 55,66% des suffrages lors du second tour disputé le 19 décembre, contre 44,34% à son prédécesseur à la tête du pays. M. Ravalomanana, 69 ans, avait immédiatement saisi la HCC en arguant de "fraudes massives". Ces derniers jours, des centaines de ses partisans ont manifesté à plusieurs reprises dans la capitale malgache, malgré l'interdiction des autorités pour exiger la "vérité des urnes". Des incidents violents les ont opposés à la police. Les observateurs étrangers, ceux de l'Union européenne et de l'Union africaine (UA) notamment, ont à l'inverse affirmé n'avoir observé aucune irrégularité significative lors du scrutin. L'élection présidentielle du mois dernier s'est déroulée sans incident majeur mais elle a été le théâtre d'une lutte féroce entre MM. Ravalomanana et Rajoelina. Marc Ravalomanana, au pouvoir depuis 2002, avait été contraint de démissionner en 2009 face à une vague de manifestations violentes fomentées par Andry Rajoelina, à l'époque maire d'Antananarivo. Ce dernier avait ensuite été installé par l'armée à la tête d'une présidence de transition qu'il a quittée en 2014. Les deux hommes avaient été interdits de candidature à la présidentielle de 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise validé par la communauté internationale. (Belga)