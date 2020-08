Présidentielle américaine 2020 - Acceptant l'investiture démocrate, Biden promet d'effacer la "peur" et les "divisions"

(Belga) Joe Biden a accepté jeudi soir de représenter les démocrates dans la course à la Maison Blanche, promettant solennellement de tourner la page de la "peur" et des "divisions" et s'engageant à surmonter "cette époque sombre en Amérique".

Joe Biden a tenu ces propos dès le début de son discours de clôture de la convention d'investiture démocrate pour l'élection présidentielle contre Donald Trump. "L'actuel président a drapé l'Amérique dans les ténèbres bien trop longtemps. Trop de colère, trop de crainte, trop de divisions", a déclaré M. Biden. "Ici et maintenant, je vous le promets: si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière et pas des ténèbres", a ajouté le candidat démocrate. "Unis, nous pouvons vaincre cette époque sombre en Amérique", a-t-il lancé. (Belga)