Présidentielle américaine 2020 - Antony Blinken, proche conseiller de Biden, devrait être le prochain Secrétaire d'Etat

(Belga) Antony J. Blinken, le plus proche conseiller du président-élu Joe Biden en matière de politique étrangère, sera nommé secrétaire d'Etat par le démocrate, rapportent le New York Times et l'agence Bloomberg dimanche soir. Cet homme de 58 ans avait déjà été l'ex-secrétaire d'Etat adjoint du président Barack Obama.

Antony Blinken, est reconnu comme un défenseur des alliances globales. Sa vaste expérience en relations internationales est perçue comme bénéfique pour rassurer les diplomates américains et les dirigeants du monde après quatre années de stratégies américaines tumultueuses sous Donald Trump. M. Blinken a entamé sa carrière dans l'administration démocrate Clinton a été proche conseille de Joe Biden durant deux décennies. Il avait déjà été son conseiller à la sécurité, lorsque M. Biden était vice-president. Le New York Times avance que ses priorités étaient de rétablir les USA comme un allié de confiance qui est prêt à rejoindre et les institutions internationales, dont l'Organisation mondiale de la Santé, et les accords globaux dont l'Accord de Paris ou celui sur le nucléaire iranien. (Belga)