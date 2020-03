Présidentielle américaine 2020 - Biden et Sanders annulent des meetings à cause du coronavirus, la campagne perturbée

(Belga) Les deux principaux candidats à l'investiture démocrate Joe Biden et Bernie Sanders ont annulé par précaution mardi leurs meetings de campagne dans l'Ohio sur les conseils des autorités locales face à l'épidémie de coronavirus, venant perturber la campagne pour la présidentielle américaine.

"En raison d'inquiétudes pour la santé publique et la sécurité, nous annulons le meeting de ce soir à Cleveland", dans l'Ohio, a écrit Mike Casca, directeur de communication du sénateur indépendant Bernie Sanders, dans un communiqué. "Nous respectons les avertissements des responsables de l'État de l'Ohio, qui ont fait part de leurs inquiétudes sur le fait d'organiser de grands événements dans des lieux fermés pendant l'épidémie de coronavirus", a-t-il ajouté. "Tous les prochains événements (de la campagne) Bernie 2020 seront évalués au cas par cas". Son rival et favori dans les primaires, l'ancien vice-président Joe Biden a suivi en annonçant qu'il annulait également un meeting mardi soir à Cleveland, dans l'Ohio, un État qui organisera sa primaire la semaine prochaine. "En accord avec les conseils des autorités publiques et au nom du principe de précaution, notre meeting à Cleveland, Ohio, est annulé ce soir", a écrit sa directrice de communication Kate Bedingfield, dans un communiqué qui ne mentionne pas explicitement l'épidémie de coronavirus. Plusieurs millions d'Américains étaient appelés aux urnes mardi dans six autres États américains pour voter pour le candidat qu'ils veulent voir défier Donald Trump en novembre lors de la présidentielle américaine. Fort de son spectaculaire rebond il y a une semaine et de sondages flatteurs, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, espère creuser son avance face au sénateur du Vermont, âgé lui de 78 ans. Depuis le début de cette crise sanitaire, des écoles ont été fermées et de nombreux Américains placés en quarantaine, mais la campagne présidentielle n'avait pas encore été affectée. Amateur de grands meetings, le président septuagénaire Donald Trump, en campagne pour sa réélection, n'a jusqu'ici pas annoncé qu'il modifiait son agenda. (Belga)