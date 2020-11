Présidentielle américaine 2020 - Biden veut créer 3 millions d'emplois "bien payés" et préconise un plan de relance

(Belga) Le président-élu des Etats-Unis Joe Biden a annoncé lundi vouloir créer 3 millions d'emplois "bien payés", notamment grâce aux technologies, les voitures électriques et les énergies vertes.

Face aux nouvelles restrictions destinées à contenir la résurgence de la pandémie de Covid-19, il a estimé qu'un "soutien immédiat" devait être apporté à l'économie. "Notre plan est de créer des millions d'emplois bien payés dans l'industrie manufacturière, dans la construction de voitures, de produits, de technologies, dont nous aurons besoin dans le futur pour être compétitifs face au reste du monde (...) Nous achèterons américain", a-t-il dit lors d'un discours sur l'économie dans sa ville de Wilmington (Delaware). Il a également réaffirmé que les grosses entreprises et les Américains les plus aisés allaient payer leur "juste part" d'impôts, et qu'il entendait mettre en place un salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Joe Biden a mis en garde contre un risque de morts supplémentaires du Covid-19 si Donald Trump et son gouvernement refusent de se coordonner avec l'équipe démocrate appelée à assurer la transition à la Maison Blanche. Sans concertation entre les deux équipes se succédant à l'exécutif américain, "il se peut que davantage de personnes meurent", a averti M. Biden, en citant notamment l'urgence de préparer la distribution des vaccins dès qu'ils seront disponibles. (Belga)