Présidentielle américaine 2020 - Donald Trump confirmé au Missouri et en Utah

(Belga) Le président sortant républicain Donald Trump est donné vainqueur mardi soir dans les Etats du Missouri et de l'Utah, selon les médias américains Associated Press et Fox News respectivement. Ces deux Etats sont traditionnellement républicains, ces victoires ne sont donc pas surprenantes.

Selon ces projections des médias américains, ces victoires lui apportent 10 grands électeurs supplémentaires depuis le Missouri, et 6 dans l'Utah. Donald Trump bénéficierait désormais de l'appui de 114 grands électeurs contre 135 pour son rival démocrate Joe Biden. Il faut 270 grands électeurs pour remporter l'élection présidentielle américaine, mais sans résultats confirmés pour les grands Etats décisifs, le scrutin demeure en cours de nuit toujours imprévisible. (Belga)