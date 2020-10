Présidentielle américaine 2020 - Donald Trump votera samedi en Floride

(Belga) Le président américain Donald Trump votera, de manière anticipée, samedi en Floride, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

"Le président Trump a prévu de voter par anticipation samedi à West Palm Beach", a indiqué son porte-parole Judd Deere. M. Trump doit rejoindre la Floride vendredi où il doit participer à plusieurs meetings de campagne. L'élection opposant Donald Trump à Joe Biden aura lieu le 3 novembre mais les Américains ont la possibilité de voter par anticipation dans de nombreux Etats. En raison notamment de l'épidémie de coronavirus et des craintes de contamination le jour J, les chiffres ont explosé cette année: plus de 45 millions d'Américains ont déjà voté par courrier ou en personne, soit plus de 30% de la participation totale en 2016, selon l'organisation indépendante Elections Project. Le président américain a annoncé fin 2019 qu'il abandonnait New York et faisait de Palm Beach sa nouvelle résidence principale, et donc fiscale. "J'adore New York, et les New-Yorkais, et ce sera toujours le cas, mais malheureusement, en dépit des millions que je paie en impôts à la municipalité, aux collectivités locales et à l'Etat chaque année, j'ai été très mal traité par les élus à la fois de la ville et de l'Etat", avait-il expliqué. (Belga)