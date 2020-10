Présidentielle américaine 2020 - Joe Biden conserve une avance à deux chiffres sur Donald Trump

(Belga) Moins de trois semaines avant l'élection présidentielle américaine, le candidat démocrate Joe Biden conserve une avance à deux chiffres sur le président républicain Donald Trump, selon un sondage de NBC News et du journal économique Wall Street Journal.

Selon les résultats du sondage, Joe Biden obtient 53% d'électeurs inscrits, pour 42% en faveur de l'actuel président américain. Dans un sondage effectué juste après le premier débat télévisé, le 29 septembre, l'avance de Biden était encore de 14%, selon la NBC. Un total de 53% des Américains disent, par ailleurs, craindre que Trump ne divise le pays au lieu de l'unir et 47% craignent que le président ne nuise à la santé des Américains en n'allant pas assez loin dans la lutte contre le coronavirus. D'autre part, 39% pensent que Biden a peu accompli au cours de ses 47 années passées à Washington et 34% craignent qu'il ne nuise à l'économie en allant trop loin dans la lutte contre le coronavirus. Le sondage s'est déroulé entre le 9 et le 12 octobre auprès de 1.000 électeurs inscrits, dont plus de la moitié sur des téléphones portables. La marge d'erreur est de 3,1 points de pourcentage. (Belga)