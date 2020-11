Présidentielle américaine 2020 - Joe Biden crée un fonds pour que tous les votes soient comptés

(Belga) Le candidat démocrate Joe Biden a créé un fonds pour s'assurer que chaque vote soit compté après l'élection présidentielle, en réponse aux menaces de Donald Trump de suspendre le dépouillement des voix.

L'ex-bas droit de Barack Obama qualifie le "Biden Fight Fund" de "plus grand effort jamais déployé pour protéger les élections". Ce n'est pas à Donald Trump de déterminer l'issue du vote, c'est au peuple américain à le faire, a affirmé le candidat démocrate sur Twitter. Sa colistière Kamala Harris a lancé un appel aux dons sur le réseau social. Donald Trump a saisi mercredi soir la justice du Michigan et de Pennsylvanie pour y suspendre le dépouillement des bulletins. Il avait déjà menacé, dans la nuit de mardi à mercredi, de saisir la Cour suprême pour invalider certains bulletins par courrier. Les démocrates sont prêts à se battre, a déclaré Kamala Harris. "Notre travail peut prendre des semaines et nous avons besoin de votre aide". (Belga)