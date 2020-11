Présidentielle américaine 2020 - Joe Biden l'emporte aussi dans le Nevada

(Belga) Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden était aussi annoncé vainqueur dans l'Etat du Nevada samedi par plusieurs médias américains, peu après sa victoire décisive en Pennsylvanie, dont les 20 grands électeurs lui ont permis de franchir la barre cruciale des 270 électeurs et de prétendre ainsi à la présidence des Etats-Unis.

Le décompte des votes dans le Nevada n'était pas encore finalisé samedi mais, selon les projections de l'agence de presse américaine AP, du New York Times et de la chaîne d'information conservatrice Fox News, Joe Biden remporte cet Etat avec une avance de plus de 25.000 voix, jugée suffisante pour considérer sa victoire certaine dans cet État qui compte six grands électeurs. Selon ces projections, Joe Biden jouit donc de 279 grands électeurs, contre 214 pour son rival républicain Donald Trump, qui visait un second mandat.