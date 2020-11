Présidentielle américaine 2020 - Joe Biden se recueille auprès de ses proches défunts

(Belga) Au lendemain de l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden s'est rendu, comme souvent le dimanche, au cimetière de Greenville à Wilmington (Delaware, côte est), son lieu de résidence, pour se recueillir auprès des tombes de son fils Beau et de sa première femme Neilia et leur fille Naomi.

Beau est décédé en 2015 des suites d'un cancer du cerveau alors que Neilia et leur fillette Naomi ont perdu la vie dans un accident de voiture en 1972. Joe Biden avait alors 30 ans. Selon des journalistes sur place, Biden était accompagné ce dimanche d'Ashley, sa fille issue de son second mariage, et de son fils Hunter. Catholique fier de ses origines irlandaises, Joe Biden se rend tous les dimanches, ou presque, à la petite église St. Joseph on the Brandywine dans son quartier cossu de Wilmington. C'est là, dans le cimetière, que reposent ses parents, sa première épouse Neilia et sa fillette Naomi ainsi que, plus loin sous une pierre tombale décorée de petits drapeaux américains, Beau.