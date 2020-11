Présidentielle américaine 2020 - L'ancien président George W. Bush félicite Joe Biden

(Belga) L'ancien président républicain George W. Bush a transmis ses félicitations au président démocrate élu, Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris.

"Je viens de parler au président des Etats-Unis fraîchement élu, Joe Biden. Je lui ai fait part de mes félicitations et je l'ai remercié pour le message patriotique qu'il a délivré la nuit dernière", a indiqué le 43e président des Etats-Unis dans un communiqué. "Je lui offre la même chose que ce que j'ai offert aux présidents Trump et Obama: mes prières pour son succès et mon engagement à l'aider tant que je peux", a ajouté M. Bush. L'ancien président a aussi félicité Donald Trump pour avoir rallier 70 millions d'Américains à sa cause et a estimé que le président sortant avait le droit de poursuivre des démarches en justice afin d'obtenir un éventuel recomptage des votes.