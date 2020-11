(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité samedi Joe Biden "pour son élection" à la présidence des Etats-Unis et Kamela Harris, élue vice-présidente, pour son "succès historique".

"Les Etats-Unis sont nos alliés les plus importants et j'ai hâte de coopérer étroitement sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la défense", a twitté Boris Johnson.