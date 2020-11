Présidentielle américaine 2020 - Les anciens présidents démocrates Carter et Clinton félicitent Joe Biden

(Belga) Les anciens présidents démocrates Jimmy Carter et Bill Clinton ont félicité samedi Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire à l'élection présidentielle américaine, face à Donald Trump.

"L'Amérique a parlé et la démocratie l'a emporté", a commenté Bill Clinton sur Twitter. "Nous avons maintenant un président et une vice-présidente élus qui vont travailler pour tout le mnde et qui vont nous rassembler." L'ancien président Jimmy Carter et son épouse ont aussi salué Joe Biden et Kamala Harris pour leur forte campagne. "Nous entrevoyons les changements positifs qu'ils vont apporter à notre pays." Bill Clinton a occupé la Maison Blanche entre 1993 et 2001 et Jimmy Carter de 1977 à 1981. (Belga)