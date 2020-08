Présidentielle américaine 2020 - Les démocrates ouvrent leur convention pour couronner Biden, Trump ironise

(Belga) La campagne présidentielle américaine entre dans le vif du sujet: la convention démocrate s'est ouverte lundi soir avec les premiers discours sonnant le rassemblement, avant Michelle Obama attendue en tête d'affiche - virtuelle - pour mettre son immense popularité au service de Joe Biden.

"Tous les quatre ans, nous nous rassemblons pour réaffirmer notre démocratie. Cette année, nous sommes venus la sauver": c'est par ces mots que l'actrice Eva Longoria a ouvert la première convention démocrate de l'histoire américaine à se dérouler entièrement en ligne. En évoquant la crise du Covid-19 et la récession, elle a poursuivi que déjà auparavant, les presque quatre années passées sous la présidence de Donald Trump "nous ont diminués et divisés". "Et pourtant, au milieu de cette peur, de la peine et de l'incertitude, le peuple s'est rassemblé car nous savons que nous valons mieux que cela. L'Amérique vaut mieux que cela", a-t-elle ajouté. Des voix des quatre coins des Etats-Unis ont poursuivi en chantant l'hymne américain, avant une prière mêlant anglais et espagnol et des témoignages d'anonymes, ouvrant le bal des allocutions au cours desquelles la famille démocrate s'efforcera d'afficher son unité. "Je connais Joe. Il fut un fantastique vice-président", devrait déclarer l'ancienne Première dame des Etats-Unis dans un discours qui clôturera la première soirée. "Il sait ce qu'il faut faire pour sauver une économie, vaincre une pandémie et montrer la voie à notre pays", devait-elle ajouter selon des extraits diffusés à l'avance. "Il dira la vérité et fera confiance à la science", devait-elle encore dire dans une pique au locataire de la Maison Blanche. Ironisant sur le discours pré-enregistré de l'épouse de son prédécesseur - "Rien de très excitant!" - le président américain a confirmé qu'il accepterait formellement la nomination du parti républicain la semaine prochaine, "en direct, depuis la Maison Blanche". En difficulté dans les sondages, le milliardaire républicain multiplie les déplacements et les attaques frontales contre celui qu'il affuble systématiquement du surnom moqueur de "Sleepy Joe" ("Joe l'endormi"). "Personne ne sera en sécurité dans une Amérique dirigée par Biden", a-t-il lancé depuis Oshkosh, dans le Wisconsin, à moins de 130 kilomètres au nord de Milwaukee, où devait avoir lieu la convention démocrate. "Le 3 novembre sera l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays", a-t-il estimé, affirmant que Joe Biden voulait "abolir" l'"American way of life" et transformer les Etats-Unis en "un pays socialiste ennuyeux". Dans une décision exceptionnelle, les démocrates ont décidé, en raison de "l'aggravation de la pandémie", qu'aucun intervenant ne viendrait parler en personne à Milwaukee à la convention prévue jusqu'à jeudi. Le discours de la candidate à la vice-présidence tout nouvellement désignée, Kamala Harris, 55 ans, sera aussi très attendu mercredi. Grand rival de Joe Biden dans la primaire, le sénateur indépendant Bernie Sanders fera un discours lundi soir et la jeune star du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, aura droit à... une minute mardi. Egalement au calendrier: l'ancien président Bill Clinton (mardi) et Hillary Clinton (mercredi). La convention s'achèvera jeudi avec le discours Joe Biden qui, près d'un demi-siècle après sa première élection au Sénat, acceptera officiellement la nomination de son parti pour défier le milliardaire républicain. (Belga)