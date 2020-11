Présidentielle américaine 2020 - Les dirigeants des pays nordiques saluent la victoire de Joe Biden

(Belga) Les dirigeants des pays nordiques ont salué la victoire, annoncé samedi par les médias américains, du démocrate Joe Biden à la présidentielle des Etats-Unis, face à son adversaire républicain Donald Trump, qui espérait rempiler pour un second mandat à la Maison Blanche.

"Je me réjouis de continuer à développer notre solide partenariat avec lui et Kamala Harris", a tweeté le président finlandais Sauli Niinisto. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a, pour sa part, espéré "continuer notre proche coopération bilatérale et poursuivre les efforts pour renforcer l'alliance transatlantique" sur le réseau social à l'oiseau bleu. Dans un même registre, le Premier ministre suédois Stefan Lofven s'est réjouis "de renforcer les excellentes relations américano-suédoises et d'œuvrer conjointement en faveur du multilatéralisme, de la démocratie et de la sécurité mondiale. Ensemble, nous pouvons mener une transition verte tout en créant des emplois pour l'avenir". "Au nom du gouvernement norvégien, je félicite Joe Biden pour sa victoire électorale", a salué la Première ministre norvégienne Erna Solberg sur Twitter. "Les Etats-Unis représentent l'allié le plus important de la Norvège, nous travaillons en étroite collaboration dans de nombreux domaines. Je me réjouis de développer notre coopération", a-t-elle ajouté.