Présidentielle américaine 2020 - Mitt Romney, premier ténor républicain à féliciter Biden

Le sénateur républicain Mitt Romney, qui s'était présenté aux primaires de son parti en 2012, a félicité samedi le démocrate Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle.

"Ann (son épouse, NDLR) et moi adressons nos félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris", a écrit Mitt Romney sur Twitter. "Nous les connaissons tous les deux, des personnes de bonne volonté et de caractère admirable. Nous prions Dieu de les bénir dans les jours et les années à venir", a complété le ténor républicain, sénateur du parti conservateur de l'Utah, dont la voix s'était déjà levée vendredi pour condamner les accusations de fraude électorale, toujours non étayées, de Donald Trump. Mitt Romney avait annoncé, avant le scrutin, qu'il ne voterait pas non plus pour l'excentrique milliardaire.