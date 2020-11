Présidentielle américaine 2020 - New York se barricade par crainte d'émeutes post-électorales

(Belga) De nombreux commerces, restaurants et hôtels de New York ont barricadé leurs portes et vitrines par crainte de violentes manifestations après l'élection présidentielle de mardi.

La police a barricadé la zone autour de la Trump Tower, un gratte-ciel du président Donald Trump situé sur la 5e Avenue. La police devrait, selon le maire Bill de Blasio, être préparée à de nombreuses et longues protestations ainsi qu'à des confrontations entre différents groupes. Des interventions auront lieu immédiatement en cas de violences, a fait savoir le bourgmestre. De nombreuses manifestations, pour la plupart pacifiques, avaient eu lieu dans la métropole après les élections présidentielles de 2016. La zone autour de la Maison Blanche à Washington a également été bouclée, tout comme la rue commerçante de Rodeo Drive à Beverly Hills, fermée aux piétons et voitures pendant deux jours. (Belga)