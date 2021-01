Présidentielle américaine 2020 - Trump presse la Géorgie de lui trouver 11.780 votes

(Belga) Donald Trump a urgé samedi, au cours d'une exceptionnellement longue conversation téléphonique, le secrétaire d'Etat de Géorgie, Brad Raffensperger, à revoir les résultats des élections présidentielles dans sa zone, rapporte le Washington Post.

Le journal affirme avoir pu se procurer un enregistrement de l'échange, un échange qui soulève des questions légales selon des experts. En des termes peu équivoques, Trump a urgé le membre de son parti "à lui trouver suffisamment de voix" et à "recalculer" le résultat. Selon le Washington Post, l'actuel président a tour à tour tenté l'humour, la supplication mais aussi la menace, affirmant que Raffensperger prenait un "grand risque" s'il ne répondait pas à sa demande. "Je veux juste ceci. Je veux juste trouver 11.780 votes, ce qui est une de plus que ce (dont nous avons besoin), parce que nous avons remporté l'Etat. (...) Il n'y a aucune chance que j'aie perdu la Géorgie. Nous avons gagné avec plusieurs centaines de milliers de voix", a-t-il répété. Les résultats des élections ont déjà été recomptés deux fois en Géorgie. Aucune preuve de fraude n'a été rapportée. Pendant la conversation, Raffensperger a tenté de dire au président qu'il s'appuyait sur des théories du complot et de fausses informations, et que l'élection de Joe Biden était avérée. "Nous pensons que les résultats sont corrects." (Belga)