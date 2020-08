Présidentielle américaine 2020 - USA: des procureurs étudient un recours pour sauver le vote par correspondance

(Belga) Les procureurs généraux de plusieurs Etats des Etats-Unis envisagent une action en justice "pour préserver le service postal et le droit des Américains à voter par correspondance", attaqué par Donald Trump qui craint que cela ne favorise son adversaire démocrate.

Ces responsables examinent "toutes les possibilités légales", estimant que "le président prive les électeurs de leurs droits", selon un communiqué de la procureure générale de New York, Letitia James. Elle a expliqué mener cette action avec "plusieurs autres procureurs généraux du pays". Le vote par correspondance doit être largement déployé aux Etats-Unis pour l'élection présidentielle du 3 novembre, via la poste américaine, l'USPS. Donald Trump s'y oppose depuis des mois, criant au risque de fraude. Mais ses opposants l'accusent de vouloir en réalité empêcher un mode de vote qui pourrait être favorable à son adversaire démocrate, Joe Biden. "Les actions du président Trump pour gêner le fonctionnement (du service public postal) avant l'élection présidentielle sont profondément inquiétantes. Il s'agit d'une tentative autoritaire de prendre le pouvoir pour le conserver, purement et simplement", selon Letitia James. "La Californie a poursuivi en justice l'administration Trump plus de 95 fois pour protéger notre peuple. Protéger notre droit de vote et notre véritable démocratie ne sera pas différent", a tweeté lundi le procureur de Californie, Xavier Becerra. "Nous étudions les options légales, de nombreux Etats partagent cette inquiétude. Le service postal est un service essentiel", a souligné le procureur de Caroline du Nord, Josh Stein, sur la chaîne CNN. "Nous ne laisserons pas le président instiller le doute dans ce processus, (...) nous allons nous assurer que toutes les lois et réglementations sont respectées", a également dit le procureur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, interrogé sur MSNBC. Le Washington Post avait également cité, parmi les procureurs qui pourraient participer à cette action, ceux de la Virginie, du Minnesota, du Massachusetts ou encore de l'Etat de Washington. (Belga)