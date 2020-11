Présidentielle américaine 2020 - Victoire du démocrate Joe Biden à New York, Etat fort de 29 grands électeurs

(Belga) Le candidat démocrate Joe Biden a remporté les Etats de New York et du Nouveau Mexique, selon des nouvelles projections des médias américains, dont Associated Press mardi soir.

En remportant l'Etat de New York (nord est), Joe Biden peut compter sur 29 grands électeurs, dont l'ancienne Secrétaire d'Etat et First Lady, Hillary Clinton. Le Nouveau Mexique (sud ouest) lui apporte cinq grands électeurs. Il faut un minimum de 270 grands électeurs sur les 538 à l'échelle du pays pour être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle américaine qui se termine mardi. (Belga)