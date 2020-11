Présidentielle américaine 2020 - Vladimir Poutine ne réagit pas à la victoire de Biden là où Gorbatchev entrevoit un espoir

(Belga) L'ancien homme fort de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev pense que désormais les liens entre Moscou et Washington peuvent s'améliorer. L'ancien président aujourd'hui âgé de 89 ans estime que le nouveau président américain Joe Biden, dans le sérail démocrate depuis 5 décennies maintenant, est une personne sincère et raisonnable. Le président russe actuel Vladimir Poutine, lui, ne s'est toujours par exprimé après le résultat de la présidentielle américaine tombé samedi après-midi.

M. Gorbatchev voit notamment une opportunité de sauver le traité New START, la dernière convention de contrôle sur les armes conclue entre les deux puissances nucléaires. Il doit expirer en février. "Ce devrait être plus facile maintenant", a commenté le prix Nobel de la Paix et artisan de la perestroïka dimanche à propos d'une éventuelle prolongation de cet accord entré en vigueur en 2011. Le traité limite notamment les deux parties à un arsenal de 800 lanceurs stratégiques et 1.550 têtes nucléaires. Jusqu'ici, ni le président Vladimir Poutine, ni le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov ne se sont exprimés officiellement sur la victoire de Biden. Son rival Donald Trump conteste certes le résultat et entend entreprendre des démarches en justice. (Belga)