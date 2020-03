Présidentielle américaine - Buttigieg va à son tour soutenir Biden

(Belga) Pete Buttigieg, qui s'est retiré de la course à l'investiture démocrate dimanche, va apporter son soutien à Joe Biden lors d'un meeting à Dallas lundi soir, annonce CNN. Avec le ralliement à sa candidature de la sénatrice Amy Klobuchar, l'ancien vice-président de Barack Obama peut désormais se réjouir d'être à la tête d'un front de sympathisants démocrates de tendance modérée.

Ces deux soutiens interviennent à quelques heures seulement du Super Tuesday, qui sera un premier grand tournant de la campagne. Trois principaux candidats sont en lice pour devenir celui qui défiera Donald Trump à l'automne: Joe Biden, le socialiste Bernie Sanders qui fait jusqu'à présent la course en tête, et Michael Bloomberg. Cette semaine sera capitale pour l'ancien maire de New York, qui a fait le pari d'ignorer les quatre premiers États à se prononcer. (Belga)