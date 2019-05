Présidentielle américaine - Des candidats démocrates appellent à lancer la procédure de destitution contre Trump

(Belga) Plusieurs candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 ont appelé mercredi le Congrès à engager une procédure de destitution contre Donald Trump, seul moyen selon eux de poursuivre le président pour obstruction à la justice.

Prenant la parole pour la première fois depuis la conclusion de l'enquête russe, qui a duré près de deux ans, le procureur spécial Robert Mueller a estimé qu'un président en exercice ne pouvait "être poursuivi pour une infraction fédérale tant qu'il est en fonction". "C'est anticonstitutionnel", a-t-il insisté, renvoyant la balle au Congrès, où plusieurs enquêtes parlementaires ont été ouvertes. Des candidats démocrates favorables à cette procédure ont pris la balle au bond, malgré la réticence des dirigeants du parti. "Etant donné la réalité d'un président qui s'estime au-dessus des lois, le Congrès doit continuer ses enquêtes", a réagi Bernie Sanders, indiquant qu'il soutiendrait une procédure de destitution si la puissante commission judiciaire "l'estime nécessaire". "Ce que Robert Mueller a fait n'est rien d'autre que renvoyer (le dossier) vers la (procédure de) destitution", a tweeté la sénatrice de Californie Kamala Harris. Pour Pete Buttigieg, la déclaration de Robert Mueller "est la plus proche possible d'un renvoi vers une destitution". Le procureur "n'a pu ni disculper ni inculper le président, il a donc transmis le dossier au Congrès, qui seul peut faire rendre des comptes en bonne et due forme", a-t-il expliqué. "C'est au Congrès d'agir. Il devrait" le faire, a renchéri la progressiste Elizabeth Warren, alors que Beto O'Rourke soulignait "l'obligation morale et légale" du Congrès d'engager immédiatement la procédure. "Il doit y avoir des conséquences, des comptes rendus et une justice", a commenté le candidat du Texas. "Personne n'est au-dessus des lois", a enfin assuré Julian Castro. Grand favori de cette course à l'investiture, l'ancien vice-président Joe Biden ne s'est pas encore exprimé. La direction du parti est réticente à engager cette procédure, affirmant qu'elle entraînera une division dangereuse du pays et brouillera le message des démocrates dans l'optique de la présidentielle. Et même si elle aboutit à la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires, la procédure a peu de chances de passer au Sénat, contrôlé par les républicains.