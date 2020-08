Présidentielle au Bélarus - Le Bélarus annonce avoir libéré plus de 1.000 manifestants

(Belga) Les autorités bélarusses ont libéré plus de 1.000 personnes interpellées pendant les manifestations violemment réprimées contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, a annoncé jeudi soir la présidente du Sénat.

"Plus de 1.000 personnes ont été relâchées avec l'obligation de ne pas participer à des manifestations non autorisées", a déclaré Natalia Kotchanova à la télévision publique. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Iouri Karaev, a présenté ses excuses pour les violences policières commises contre "des passants" non impliqués dans les actions de protestation. (Belga)