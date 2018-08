Présidentielle au Mali - Soumaïla Cissé rejette les résultats de la présidentielle au Mali et se dit vainqueur

(Belga) L'opposant malien Soumaïla Cissé a "catégoriquement rejeté" vendredi les résultats officiels de la présidentielle le donnant battu au second tour du 12 août, affirmant qu'il l'avait au contraire remporté face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta.

"Je maintiens et je peux le prouver que j'ai remporté cette élection avec 51,75% des voix ! ", a lancé M. Soumaïla Cissé au cours d'une conférence de presse dans un grand hôtel de Bamako, confirmant les propos de son entourage depuis l'annonce officielle des résultats jeudi matin. Le chef de file de l'opposition, qui ne s'était pas encore personnellement exprimé depuis l'annonce de sa défaite, a appelé ses partisans à participer samedi matin à un "rassemblement pacifique et sans violence" dans la capitale malienne. "Je rejette catégoriquement et sans équivoque les résultats proclamés par le ministère de l'Administration territoriale. Je refuse et dénonce ces résultats. Ils ne sont que supercherie, mascarade, parodie et mensonges. Ils ne sont que le fruit pourri d'une fraude honteuse", a ajouté l'ancien ministre des Finances, âgé de 68 ans. M. Cissé a officiellement obtenu 32,83% des suffrages, contre 67,17% à M. Keïta. Ces chiffres doivent encore être validés par la cour constitutionnelle mais plusieurs dirigeants étrangers, comme les présidents français Emmanuel Macron et sénégalais Macky Sall, ont déjà félicité M. Keïta pour son élection à un second mandat. "Si on exclut les résultats issus des bourrages d'urnes avérés dans de nombreux bureaux de vote (...), ainsi que les résultats tout simplement fantaisistes dans de très nombreuses localités du nord du pays, je sors vainqueur de l'élection présidentielle avec 51,75% des voix contre 48,25% à notre adversaire", a-t-il insisté. L'équipe de campagne de M. Cissé a expliqué pourquoi les résultats officiels sont, selon elle, le fruit de "bourrage d'urnes". Ainsi, si l'on considère que chaque électeur a besoin de 2 minutes et trente secondes pour voter et que les bureaux sont restés ouverts 10 heures, chaque bureau n'a en principe pu voir défiler que 250 électeurs, a expliqué le chef de la section jeunesse de l'URD, le parti de M. Cissé, Abdrahamane Diarra. Citant parmi d'autres exemples un bureau de la région de Kayes (ouest) où 853 votes ont été enregistrés, M. Diarra a lancé: "Les électeurs sont des Usain Bolt, ils ont voté en 42 secondes! ". Dans certains bureaux, la participation a été de 100% ( pour un taux officiel de 34,54% à l'échelle du pays) et l'ensemble des votes portés sur le nom de M. Keïta, a-t-il ajouté. M. Cissé a indiqué qu'il avait introduit des recours devant la cour constitutionnelle. (Belga)