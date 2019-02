Présidentielle au Salvador : Bukele annonce sa victoire dès le 1er tour

(Belga) L'ancien maire de San Salvador Nayib Bukele, 37 ans, a annoncé dimanche "de manière tout à fait certaine" avoir "remporté la présidence de la république du Salvador".

La victoire de M. Bukele, dès le premier tour, a été reconnue dans la foulée par ses deux principaux adversaires: Carlos Calleja, du parti de droite Alliance républicaine nationale (Arena), et Hugo Martinez, du parti Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN ex-guérilla). M. Bukele, enfant terrible de la politique salvadorienne, deviendra le sixième président salvadorien depuis la fin, en 1992, de la guerre civile qui a ensanglanté pendant 12 ans le plus petit pays d'Amérique centrale. Les électeurs assignent pour première mission à leur nouveau président d'en finir avec la violence des gangs criminels et à la misère. (Belga)