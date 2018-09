Présidentielle aux Maldives: le gouvernement reconnaît la victoire de l'opposition

Le gouvernement des Maldives a reconnu lundi la victoire du candidat de l'opposition Ibrahim Mohamed Solih face à l'homme fort du pays Abdulla Yameen, appelé par la communauté internationale à accepter sa défaite.

"Le candidat du Parti démocratique maldivien (...) L'Honorable Solih, a gagné l'élection, en ayant reçu 134.616 voix", a déclaré le ministère des Affaires étrangères maldivien dans un communiqué. Les médias d'État reprenaient également ce résultat.

Plus de quinze heures après la fermeture des bureaux de vote, le président Yameen ne s'est cependant toujours pas exprimé personnellement. Un silence qui suscite nombre de spéculations sur la voie que choisira cet habitué des coups de force.

Le chef de l'État sortant semblait pourtant avoir le champ libre pour décrocher un second mandat. En cinq ans de pouvoir, il a mené une répression féroce de toute dissidence, muselé société civile et médias, et n'a pas hésité à l'occasion à s'imposer par la force.

Malgré tout cela, le candidat de la coalition de l'opposition Ibrahim Mohamed Solih, peu connu des électeurs, a obtenu dimanche 58,3% des voix face à lui, selon des résultats provisoires de la commission électorale maldivienne.

Les partisans du Parti démocratique maldivien (PDM) ont fêté la nouvelle à travers l'archipel de l'océan Indien en agitant les drapeaux jaunes de la formation politique et en dansant dans les rues.

"J'appelle Yameen à respecter la volonté du peuple et permettre un transfert pacifique du pouvoir", a déclaré Ibrahim Mohamed Solih à la télévision maldivienne.