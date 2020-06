Présidentielle dans le calme au Malawi, après l'annulation du scrutin de l'an dernier

(Belga) Les électeurs du Malawi se sont rendus en nombre et pacifiquement mardi dans les bureaux de vote pour choisir, pour la deuxième fois en un an, leur président, après l'annulation historique de la réélection du sortant Peter Mutharika en raison de fraudes massives.

Au terme d'une campagne rythmée par de nombreuses réunions publiques malgré la pandémie de coronavirus, M. Mutharika, 79 ans, retrouve encore sur sa route le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, 65 ans. Troisième candidat sur les rangs, Peter Kuwani n'a guère de chances de pouvoir perturber leur face-à-face. A l'issue de l'élection du 21 mai 2019, la Commission électorale (MEC) avait proclamé la victoire du chef de l'Etat sortant, au pouvoir depuis 2014, avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera. Mais ce dernier n'a jamais accepté ces résultats, à ses yeux outrageusement frauduleux, et saisi la Cour constitutionnelle. A la surprise générale, ses juges ont annulé en février la victoire de Peter Mutharika, confirmant des "irrégularités généralisées et systématiques". Le Malawi est ainsi devenu le deuxième pays d'Afrique subsaharienne, après le Kenya en 2017, à annuler un scrutin à la magistrature suprême. Le Malawi est un des pays les plus démunis de la planète. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de ses 17 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté. (Belga)