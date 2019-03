Présidentielle en Algérie - Manifestations en France et au Canada contre un 5e mandat de Bouteflika

(Belga) Des milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté dimanche dans plusieurs villes de France contre la candidature du président Bouteflika à un cinquième mandat en Algérie, tandis que plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans un même objectif à Montréal au Canada.

A Paris, environ dix mille manifestants étaient réunis sur la place de la République. L'opposant et homme d'affaires algérien Rachid Nekkaz, qui a tenté d'être candidat à l'élection présidentielle en Algérie, a fait une courte apparition en fin de manifestation, porté par des partisans. L'homme d'affaires était de retour de Genève où il avait été arrêté après avoir fait irruption dans l'hôpital où était soigné le président Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a justement quitté l'hôpital genèvois dimanche, pour rentrer au pays, selon un communiqué de la présidence cité par l'agence de presse officielle APS. "On a eu très, très peur que ça dérape mais le mouvement est incroyablement mature et il déjoue les provocations", s'est félicité Omar Kezouit, un des coordonnateurs de la manifestation parisienne. A Marseille (sud-est), 6.000 Algériens et Français d'origine algérienne ont également manifesté. Au Canada, à Montréal, plusieurs centaines de personnes ont bravé les intempéries le même jour pour se rassembler devant le consulat d'Algérie. Un rassemblement similaire avait déjà eu lieu dimanche dernier dans cette ville. Environ 60.000 Algériens ou Canadiens d'origine algérienne vivent au Québec, selon les chiffres de l'institut canadien de la statistique. (Belga)