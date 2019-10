Présidentielle en Uruguay: le candidat de gauche en tête au 1er tour

(Belga) Le candidat de gauche Daniel Martinez est arrivé en tête dimanche à l'élection présidentielle en Uruguay, mais devra disputer un second tour face au candidat de centre droit Luis Lacalle Pou, selon les sondages à la sortie des urnes.

M. Martinez (Frente Amplio) a obtenu 37% des voix, devant M. Lacalle Pou (Partido Nactional) à 29%, selon ces sondages. Les deux candidats disputeront un second tour le 24 novembre. L'Uruguay votait dimanche pour élire le successeur de son président de gauche Tabaré Vazquez et devait aussi se prononcer sur la présence de militaires dans les rues pour combattre la délinquance. Le scrutin dans ce petit pays de 3,4 millions d'habitants avait lieu en même temps que des élections chez son imposant voisin, l'Argentine et ses 44,5 millions d'habitants. Il intervient alors que la région est agitée par de nombreuses crises politiques: mobilisation contre les résultats de la présidentielle bolivienne, vague de contestation au Chili et troubles sociaux en Equateur deux semaines auparavant. Le candidat de gauche, l'ex-maire de Montevideo Daniel Martinez, avait dit à la presse attendre les résultats avec "sérénité" même s'il n'était pas certain de remporter l'élection, faute d'avoir su créer des alliances. Son principal adversaire, l'ex-sénateur de centre-droit Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) qui capitalisait 28% des intentions de vote, a déclaré que sa campagne pour le second tour démarrerait "dès demain" (lundi) car il "n'y a pas de temps à perdre". Au second tour, M. Lacalle Pou devra notamment s'efforcer de rassembler autour de lui, notamment avec des soutiens du Partido Colorado (libéral, 13% des intentions de vote) et de Cabildo Abierto (droite, 11%). "La démocratie en Uruguay est très solide, il faut en prendre soin et anticiper les risques", avait déclaré jeudi le président Tabaré Vazquez devant la presse, lors de sa dernière apparition publique avant le vote de dimanche. (Belga)