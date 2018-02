Pressés de vous unir? Las Vegas propose aux amoureux un permis de mariage dès le retrait des bagages à l'aéroport

En cette semaine de Saint-Valentin, un bureau peu commun a été mis en place à l'aéroport de Las Vegas.

A l'aéroport de Las Vegas, il est possible d'obtenir un permis de mariage dès le carrousel de retrait des bagages. Le comté de Clark, autorité qui gère les mariages à Las Vegas, a ouvert pour quelques jours un bureau éphémère de délivrance d'autorisations de mariage à l'aéroport international McCarran.

Pour la somme de 77 dollars, soit 62 euros, les couples peuvent obtenir une autorisation pour se marier. Ce permis est valable partout à Vegas y compris la Cannabis Chapel, la Elvis Chapel, la Chapel in the Clouds ou encore la Viva Las Vegas Wedding Chapel.

"On est très excité. Je n'ai pas dormi pendant deux jours. J'ai essayé mais je suis restée éveillée. Je connais ce type depuis 20 ans et pourtant, j'ai l'impression que je viens de le rencontrer", indique Brandi, une touriste venue de Houston au Texas.





"Ça a été indolore et vraiment rapide"

"Je suis très contente qu'ils aient fait ça parce que c'est beaucoup plus stressant d'arriver à l'aéroport, ensuite d'aller au bureau du comté, d'attendre", complète Stefani, venue de Dallas au Texas pour épouser Kisha. Avec ce bureau "pop-up", "ça a été indolore et vraiment rapide. Donc, très pratique".

Ce service délocalisé doit rester en place jusqu'au 17 février. Las Vegas reste la destination favorite des fans de mariage à la va-vite.





Le mariage rapporte 2 milliards de dollars à l'économie locale

L'industrie du mariage génère plus de 2 milliards de dollars par an à l'économie locale. Ainsi, le comté de Clark délivre environ 80.000 licences de mariage chaque année, plus que n'importe quel autre comté des Etats-Unis. Près de 1.500 d'entre elles sont émises pour la Saint-Valentin.

Cette année devrait être particulièrement active car la fête des amoureux tombe deux jours avant le Nouvel an chinois, qui coïncide avec le début d'un week-end de trois jours pour les Américains.