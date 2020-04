Prières dans Notre-Dame vide pour le Vendredi Saint, un an après l'incendie

Près d'un an après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, "la vie est toujours là", a affirmé l'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit lors d'un "temps de méditation" organisé à l'occasion de Vendredi Saint dans une cathédrale vidée de ses fidèles.

Entré avec un casque blanc dans l'édifice toujours en travaux, Mgr Aupetit a pu se coiffer de sa calotte violette pour diriger la prière, accompagné par le recteur de la cathédrale Mgr Patrick Chauvet et de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris,

Lors de sa méditation devant la sainte Couronne d'épines, l'une des reliques sacrées de Notre-Dame sauvée de l'incendie du 15 avril 2019, le prélat a rappelé la "sidération" et "l'élan mondial" qui a suivi pour que la cathédrale "soit rebâtie, restaurée".

Le jour du Vendredi Saint marquant la mort de Jésus et le deuil de l'Eglise, il ne s'agissait pas d'une messe, contrairement à la cérémonie de juin 2019, deux mois après l'incendie.

En pleine crise sanitaire, Mgr Aupetit a aussi rappelé que "dans cette semaine sainte, le monde entier est terrassé par une pandémie qui répand la mort et qui nous paralyse".

Entre plusieurs sonates de Bach jouées par le violoniste Renaud Capuçon, les comédiens Philippe Torreton et Judith Chemla, en combinaison blanche et en bottes alors que la décontamination au plomb de l'édifice n'est pas achevée, ont lu des textes de Paul Claudel, Francis Jammes et Mère Teresa.

Le 16 mars, le chantier de la cathédrale avait été mis en sommeil pour cause de coronavirus, pour ne pas faire courir de risques aux ouvriers et aux compagnons mobilisés sur le site.

Pour le Jeudi Saint, Mgr Aupetit, sur l'esplanade de la basilique du Sacré-Coeur, sur la butte Montmartre, a béni la capitale et ses habitants.

En raison des mesures de confinement, aucun messe de Pâques n'aura lieu dimanche, sinon à huis clos.