Prières pour Kamala Harris dans le village indien de ses ancêtres

(Belga) Les habitants du village tamoul en Inde où est né le grand-père de Kamala Harris ont prié mardi pour sa victoire à la vice-présidence des Etats-Unis, le jour où les bureaux de vote ont ouvert.

Thulasendrapuram, dans l'Etat du Tamil Nadu (Sud), est le village natal du grand-père maternel de Kamala Harris, P.V. Gopalan, un haut fonctionnaire indien. Celle qui, à 56 ans, pourrait devenir, si Joe Biden est élu à la Maison Blanche, la première femme noire et originaire d'Asie du Sud à accéder à ce poste, est née en Californie d'un père économiste jamaïcain et d'une mère indienne spécialiste du cancer du sein. Sa mère aujourd'hui décédée, Shyamala Gopalan, l'emmenait souvent en Inde et Kamala Harris a évoqué l'influence positive de son grand-père. Au temple du village, une soixantaine d'habitants ont récité des prières, arrosé de lait la statue de Dharma Sastha, un avatar du dieu hindou Ayyappa populaire en Inde du Sud, et offert de la nourriture. Dans les rues voisines et devant le temple, de grands portraits de Kamala Harris ont été installés. L'excitation était palpable parmi les villageois dont beaucoup espèrent la voir devenir la première femme vice-présidente des Etats-Unis. "Le village tout entier la soutient", déclare à l'AFP Rajesh, l'un des habitants. "Nous espérons la voir gagner et c'est pour cela que nous faisons des prières spéciales ici dans ce temple". "Nous sommes immensément fiers qu'elle soit originaire comme nous de ce village-ci du Tamil Nadu", renchérit un autre, Arulmozhi Sudhakar. "Quand elle aura gagné, nous voulons qu'elle visite ce village et vienne dans ce temple. Nous avons même des projets de prières spéciales pour sa venue". Kamala Harris avait déjà été la première femme noire à diriger les services judiciaires de l'Etat le plus peuplé du pays en devenant la procureure générale de Californie (2011-2017). Elle est devenue ensuite en 2017 la première femme originaire d'Asie du Sud élue au Sénat et la deuxième sénatrice noire de l'histoire. (Belga)