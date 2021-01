Prise au piège depuis trois semaines, cette baleine est tuée par asphyxie au Japon: une association filme la scène

Une baleine était prise au piège dans une zone de filets de pêche de la ville de Taiji, au Japon, depuis le 24 décembre. Elle a été tuée le 11 janvier par des pêcheurs.

L'organisation de protection des animaux Life Investigation Agency a publié une vidéo sur son compte YouTube dans laquelle on voit une baleine tuée par asphyxie au Japon. L'animal était pris au piège dans une zone de filets de pêche à Taiji depuis le 24 décembre. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on pouvait le voir tourner en rond dans les filets. Plusieurs ONG ont tenté de le sauver mais ce lundi 11 janvier, il est décédé.

Attaquée par la queue, tête sous l'eau

Sur cette vidéo de Life Investigation Agency, on peut voir la baleine attachée par la queue à un bateau et placée à la verticale. Elle se débat fortement… avant de ne plus bouger. Placée sous une bâche bleue, elle est alors remontée sur le bateau par des pêcheurs.

L'organisation Human Society International explique que "la mort dans de telles situations est généralement due au fait que la baleine ferme son évent et étouffe". En effet, les baleines respirent par leurs poumons à la surface. Maintenues sous l'eau de cette façon, elles meurent donc par asphyxie. "Il a fallu environ 20 minutes pour que la baleine se noie", a expliqué le directeur de Life Investigation Agency au Telegraph.