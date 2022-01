Prix de l'énergie - La Chine revend une partie de ses réserves de gaz

(Belga) La Chine veut vendre une petite partie de ses stocks de gaz alors que les prix ont flambé ces derniers mois en Europe et que l'hiver apparaît comme relativement doux dans le pays. L'Empire du milieu est l'un des plus gros acheteurs de gaz naturel liquéfié au monde. L'initiative chinoise pourrait faire baisser les prix en Europe.

Les sociétés Cnooc et Sinopec mettront ainsi en vente au cours des prochains mois l'équivalent de 4% du total de gaz importé l'an dernier par la Chine. Le géant asiatique avait fait le plein de gaz en vue d'un hiver qui s'avère finalement plus doux qu'attendu. En revendant du gaz, Cnooc et Sinopec peuvent également profiter de la hausse des cours. Certains analystes y voient également le signe que la demande de gaz risque d'être plombée en Chine par la politique stricte des autorités face au coronavirus. La stratégie zéro Covid de la Chine implique des mesures très sévères comme la mise en quarantaine de villes de plusieurs millions d'habitants. Le prix du gaz sur le marché néerlandais, qui imprime la tendance en Europe, est actuellement de 74 euros le MWh alors qu'il avait atteint un pic de près de 174 euros en décembre. (Belga)