Prix Nobel de la paix: les lauréats des 10 dernières années

Voici la liste des 10 derniers lauréats du prix Nobel de la paix, décerné vendredi à Oslo.

2019: Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed "pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Erythrée".

2018: Le médecin congolais Denis Mukwege et la Yazidie Nadia Murad qui oeuvrent à "mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre".

2017: Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) pour avoir contribué à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique.

2016: Le président colombien Juan Manuel Santos pour son engagement à clore le conflit armé avec la guérilla des Farc.

2015: Quartette pour le dialogue national tunisien, des acteurs de la société civile qui ont permis de sauver la transition démocratique en Tunisie.

2014: Malala Yousafzai (Pakistan) et Kailash Satyarthi (Inde) "pour leur combat contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation".

2013: Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), pour ses efforts visant à débarrasser la planète de ces armes de destruction massive.

2012: Union européenne (UE), projet qui a contribué à pacifier un continent ravagé par deux guerres mondiales.

2011: Ellen Johnson Sirleaf et Leymah Gbowee (Liberia), et Tawakkol Karman (Yémen), pour leur lutte non violente en faveur de la sécurité des femmes et de leurs droits à participer aux processus de paix.

2010: Liu Xiaobo (Chine), dissident emprisonné "pour ses efforts durables et non violents en faveur des droits de l'Homme en Chine".