Proactiva Open Arms rentre en Espagne avec une migrante miraculée

Les navires de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms étaient en route vers l'Espagne mercredi avec une survivante et deux cadavres récupérés mardi au large de la Libye sur un canot détruit dont l'histoire reste encore un mystère.

L'ONG accuse les garde-côtes libyens d'avoir secouru les autres migrants à bord du canot et abandonné à leur sort deux femmes et un petit garçon. L'enfant et l'une des femmes étaient morts à l'arrivée des secouristes espagnols, mais seulement depuis peu.

Le canot portait les traces des coups de couteau des secouristes qui détruisent toujours les embarcations afin qu'elles ne soient pas réutilisées.

Les garde-côtes libyens ont expliqué avoir secouru 165 migrants sur un canot dans la même zone dans la nuit de lundi à mardi, mais démentent avoir laissé quiconque à bord, tout en rappelant leur manque de moyens, en particulier pour les opérations de nuit.

"Il n'y a eu absolument personne d'oublié", a assuré à l'AFP Nadja Kriewald, une journaliste de la télévision allemande n-tv qui se trouvait alors à bord de la vedette libyenne. "L'évacuation s'est déroulée dans le calme" et quand les Libyens sont descendus retirer le moteur et percer les bouées du canot à coup de couteau, "le canot était vide".

"Les gardes-côtes sauvent et protègent les vies (...). Il n'est pas concevable pour nous d'abandonner des personnes en pleine mer alors que nous sommes justement allés les secourir", s'est défendue la marine libyenne dans un communiqué.

"Tous ces drames en mer sont causés par les trafiquants d'êtres humains qui ne cherchent qu'à faire des profits mais aussi par la présence de ces ONG irresponsables dans la zone", a ajouté le porte-parole de la marine, Ayoub Kacem.

La femme retrouvée en hypothermie mais vivante par Proactiva Open Arms, une Camerounaise de 40 ans, était encore en état de choc mercredi, incapable de se souvenir de ce qui s'est passé sur le canot, selon les secouristes.

C'est pour assurer "sa protection" et "son entière liberté pour témoigner" que l'ONG a choisi de mettre le cap vers l'Espagne, alors même que l'Italie s'était dite disposée à faire débarquer la survivante -- mais pas les corps -- à Catane (Sicile).

"Serait-ce parce qu'ils ont quelque chose à cacher ?", a réagi sur Twitter Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et chef de l'extrême droite en Italie.

En mars, l'Open Arms, le principal navire de l'ONG espagnole, a été maintenu sous séquestre pendant un mois en Sicile, sur des accusations d'aide à l'immigration clandestine.

Or, après le débarquement, "nous y retournerons, la mission continue", a assuré à l'AFP une porte-parole de l'ONG.

Proactiva Open Arms était cette semaine la seule ONG présente au large de la Libye, où plus de 1.100 migrants sont morts ou disparus cette année, dont la moitié en juin, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Depuis l'arrivée au pouvoir d'une alliance populiste début juin à Rome, les autorités italiennes et maltaises tentent de dissuader les ONG de secourir des migrants en leur interdisant l'accès à leurs ports ou en retenant des embarcations. Elles ont aussi cloué au sol deux petits avions de reconnaissance privés.

