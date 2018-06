Probable rencontre prochaine entre Trump et Poutine, selon Mike Pompeo

(Belga) Le président Donald Trump rencontrera probablement son homologue russe Vladimir Poutine "dans un avenir plutôt proche", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, dans une interview à la chaîne MSNBC.

M. Trump a lui même évoqué jeudi une possible nouvelle rencontre avec M. Poutine en juillet. Le secrétaire d'Etat a précisé que les arrangements de l'entrevue au sommet seraient discutés à l'occasion d'un déplacement à Moscou de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de M. Trump. "Je sais que l'ambassadeur Bolton prévoit de se rendre à Moscou dimanche ou lundi. Il rencontrera son homologue et je pense qu'il est probable que le président Trump rencontrera son homologue dans un avenir plutôt proche suivant cette réunion", a dit le secrétaire d'Etat Pompeo vendredi à MSNBC. Le président américain doit participer les 11 et 12 juillet au sommet de l'Otan à Bruxelles, avant d'effectuer une visite au Royaume-Uni le 13 juillet au cours de laquelle il doit rencontrer la Première ministre Theresa May et la reine Elizabeth II. Début juin, M. Poutine avait indiqué qu'il était prêt à rencontrer M. Trump, précisant que beaucoup de pays, notamment l'Autriche, étaient prêts à accueillir ce tête-à-tête très attendu. Outre l'affaire Skripal --l'empoisonnement en mars au Royaume-Uni d'un ancien agent secret russe et de sa fille-- ayant entraîné l'expulsion de diplomates russes des Etats-Unis, les relations entre Washington et Moscou sont plombées depuis plusieurs mois par les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et le Kremlin de Vladimir Poutine. La décision de M. Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien a ajouté un sujet de désaccord entre les deux pays, Moscou ayant réaffirmé son attachement à ce traité. La dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump remonte à novembre 2017, au Vietnam.