Procédure de destitution de Trump - Acquitté, Trump promet de "continuer" à défendre "la grandeur de l'Amérique"

(Belga) L'ex-président américain Donald Trump, acquitté samedi par le Sénat américain à la suite des violences du Capitole, a promis de "continuer" à défendre "la grandeur de l'Amérique".

"Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer", a réagi M. Trump dans un communiqué, se posant une nouvelle fois en victime d'une "chasse aux sorcières". "Dans les mois à venir, j'aurai beaucoup de choses à partager avec vous et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l'Amérique", a-t-il ajouté. (Belga)