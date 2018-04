Procès Cosby: le jury doit reprendre ses délibérations

Le jury doit reprendre jeudi ses délibérations au procès de Bill Cosby, après deux semaines et demie de débats, avec l'objectif de se prononcer à l'unanimité sur la culpabilité ou non de l'acteur américain.

Longtemps considéré comme une figure morale, Bill Cosby est accusé d'avoir agressé sexuellement l'ancienne basketteuse professionnelle Andrea Constand à son domicile en janvier 2004, après lui avoir fait avaler un puissant sédatif.

S'il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation retenus contre lui (pénétration sans consentement, en état d'inconscience de la victime et après avoir administré des médicaments), Bill Cosby, âgé de 80 ans, risque jusqu'à 30 ans de prison.

En juin 2017, à l'issue de 52 heures de délibérations, le jury du premier procès de Bill Cosby n'avait pu se prononcer à l'unanimité, entraînant son annulation.

Mercredi, le jury composé de sept hommes et cinq femmes a délibéré pendant plus de 10 heures à Norriston, près de Philadelphie (Pennsylvanie). Le juge Steven O'Neill a libéré les jurés dans la soirée et les travaux reprendront jeudi.

Le juge a invité les jurés à ne pas tirer de conclusion sur la culpabilité éventuelle de Bill Cosby du fait qu'il n'avait pas souhaité témoigner durant son procès.

Le magistrat a également rappelé que les jurés ne devaient se prononcer que sur les faits présumés relatifs à Andrea Constand et non sur les agressions sexuelles présumées sur les cinq autres femmes qui ont témoigné contre Bill Cosby au procès.

Il a aussi expliqué que le délai entre les faits présumés et le dépôt de plainte d'Andrea Constand, soit un peu plus d'un an, n'était pas pertinent pour juger de la culpabilité ou non du créateur du "Cosby Show".

Mardi, à l'occasion des plaidoiries, deux visions d'un même dossier se sont affrontées, la défense présentant Andrea Constand comme une "menteuse pathologique", tandis que l'accusation a dépeint Bill Cosby comme un manipulateur et un prédateur sexuel.

Bill Cosby a reconnu avoir procédé à des attouchements le soir des faits présumés, mais assure qu'il s'agissait d'une relation consentie. Le dossier ne contient aucune preuve matérielle.