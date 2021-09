Prochain vol de tourisme spatial de Blue Origin le 12 octobre

(Belga) La société américaine Blue Origin a annoncé lundi prévoir sa prochaine mission de tourisme spatial le 12 octobre, un vol qui pourrait comporter à son bord une célébrité très à propos : William Shatner, qui a incarné le mythique capitaine Kirk dans la série Star Trek.

Selon le site d'informations people TMZ, la mission devrait embarquer l'acteur canadien, qui à 90 ans deviendrait alors la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace. Interrogée par l'AFP, Blue Origin n'a pas souhaité commenter l'information. Le vol aura lieu moins de trois mois après la mission au cours de laquelle l'entreprise a transporté ses quatre premiers passagers dont son fondateur Jeff Bezos. Quatre personnes monteront à nouveau à bord de la fusée New Sheppard le 12 octobre. Deux noms ont été annoncés et deux autres seront dévoilés "dans les prochains jours", a déclaré Blue Origin dans un communiqué. L'un des deux passagers sera Chris Boshuizen, un ancien ingénieur de la Nasa et le co-fondateur de Planet Labs, une société privée américaine qui photographie chaque jour la Terre en haute résolution à l'aide de satellites. "C'est l'accomplissement de mon plus grand rêve d'enfant", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué. L'autre heureux élu est Glen de Vries, co-fondateur de la société Medidata Solutions, spécialisée dans les logiciels de suivi d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique et rachetée en 2019 par Dassault Systèmes. Le décollage est prévu depuis l'ouest du Texas à 13H30 GMT (08H30 heure locale). Le vainqueur d'une mise aux enchères devait par ailleurs initialement voler à bord du premier vol habité en juillet, au côté du fondateur d'Amazon, après avoir payé 28 millions de dollars. Mais cette mystérieuse personne n'avait finalement pas participé à la mission, officiellement pour des questions de calendrier. Une porte-parole de Blue Origin a déclaré lundi à l'AFP que des informations seraient "bientôt" communiquées à son sujet. Le voyage proposé par Blue Origin est une expérience de quelques minutes au-dessus de la ligne de Karman qui marque, à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace selon la convention internationale. Les passagers peuvent se détacher de leur siège et flotter quelques instants en apesanteur. La fusée entièrement automatisée décolle à la verticale et la capsule se détache en vol, avant de retomber sur Terre freinée par trois parachutes et un rétropropulseur. Une autre société, Virgin Galactic, propose une expérience similaire. (Belga)